«Южная» группировка войск за неделю уничтожила восемь РЭБ ВСУ в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

С 30 мая по 5 июня 2026 года «Южная» группировка войск освободила населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

За неделю российские войска нанесли удары по 12 бригадам вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике.

Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск противник потерял более 935 солдат, немецкий танк «Leopard», 23 бронемашины, 103 автомобиля, 22 артсистемы, реактивную систему залпового огня «Град» и восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Ранее сообщалось, что антитеррористическое подразделение «Горыныч» донецкого Управления ФСБ продолжает охоту на украинских диверсантов и операторов беспилотников на окраинах Константиновки.

Кроме того, украинские подразделения рискуют попасть в окружение в районе Дробышева под Святогорском на фоне продвижения российской армии.

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