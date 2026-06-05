Бойцы ФСБ уничтожили пункт управления БПЛА и ретранслятор ВСУ в Константиновке (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Антитеррористическое подразделение «Горыныч» донецкого Управления ФСБ продолжает охоту на украинских диверсантов и операторов беспилотников на окраинах Константиновки.

Как сообщили в Штабе обороны ДНР, бойцы ФСБ выявили и уничтожили вражеский пункт управления БПЛА и ретранслятор для дронов. Также операторы «Горыныча» ликвидировали четыре диверсионно-террористические группы противника, которые базировались вдоль маршрутов продвижения российских войск.

Бойцы ФСБ уничтожили пункт управления БПЛА и ретранслятор ВСУ в Константиновке

Ранее сообщалось, что российские военные успешно наступают на Добропольском направлении с северо-востока и оказывают давление на ВСУ в районе Кучеров Яра.

Кроме того, за сутки бойцы группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение ВСУ в районах Лозового и Щурово в Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, девять автомобилей, три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.

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