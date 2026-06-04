ВС РФ нанесли удары по ВСУ в районах Лозового и Щурово в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки бойцы группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение ВСУ в районах Лозового и Щурово в Донецкой Народной Республике.

- Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, девять автомобилей, три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы, - сообщили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что российские военные успешно наступают на Добропольском направлении с северо-востока и оказывают давление на ВСУ в районе Кучеров Яра. Вооруженные силы Российской Федерации добились успехов в районе Нового Донбасса, а также расширили зону контроля северо-восточнее Доброполья.

Кроме того, украинские подразделения рискуют попасть в окружение в районе Дробышева под Святогорском на фоне продвижения российской армии. Наступление российских войск у Пришиба создает угрозу окружения украинской группировки южнее Дробышева. Российские военные продвигаются вдоль Северского Донца с юго-запада, а из самого Дробышева - с юго-востока.

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