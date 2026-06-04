ВС РФ успешно наступают северо-восточнее Доброполья в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российские военные успешно наступают на Добропольском направлении с северо-востока и оказывают давление на ВСУ в районе Кучеров Яра. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, Вооруженные силы Российской Федерации добились успехов в районе Нового Донбасса, а также расширили зону контроля северо-восточнее Доброполья - в районе Кучеров Яра.

Ранее сообщалось, что украинские подразделения рискуют попасть в окружение в районе Дробышева под Святогорском на фоне продвижения российской армии. Наступление российских войск у Пришиба создает угрозу окружения украинской группировки южнее Дробышева.

Кроме того, в ДНР создадут добровольческое подразделение «БАРС-ДНР» для борьбы с атаками украинских беспилотников. Новое подразделение займется защитой критической инфраструктуры, социальных учреждений и безопасностью жителей.

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