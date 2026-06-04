ВС РФ улучшили позиции у Славянска, Краматорска и Константиновки в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки бойцы группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли удары по противнику в районах Щурово, Сидорово, Богородичного, Лозового и Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

В зоне ответственности группировки, которая находится в ДНР и Харьковской области, ВСУ потеряли до 190 солдат, три американских бронеавтомобиля HMMWV, 16 автомобилей, три артиллерийских орудия, включая британскую самоходную артиллерийскую установку «Braveheart» и станцию радиоэлектронной борьбы.

На другом направлении «Южная» группировка войск улучшила тактическое положение. ВС РФ нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах Малиновки, Алексеево-Дружковки, Новоселовки, Славянска, Краматорска, Николаевки и Константиновки в Донецкой Народной Республике.

ВСУ на данном направлении потеряли до 125 человек личного состава, немецкий танк «Leopard», две бронемашины «Казак», 13 автомобилей, две артсистемы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы.

Тем временем бойцы группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи. Российские войска нанесли поражение 13 бригадам ВСУ в районах Ленинского, Доброполья, Шевченко, Гулево, Сергеевки, Белозерского, Шиловки, Матяшево, Грузского, Кучеров Яра в Донецкой Народной Республике, Ивановки, Чугуево и Василевки в Днепропетровской области.

В зоне ответственности российской группировки противник потерял более 315 солдат, три бронемашины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия, включая американскую самоходную артиллерийскую установку «Paladin».

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВС РФ за сутки улучшили тактическое положение в ДНР

Российские войска уничтожили САУ «Цезарь» и три станции РЭБ ВСУ (подробнее)