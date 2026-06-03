ВС РФ за сутки улучшили тактическое положение в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают улучшать свои позиции в Донецкой Народной Республике. Бойцы группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение трем бригадам противника в районах Подлимана, Маяков, Пришиба, Пискуновки и Красного Лимана. Об этом сообщили в Минобороны России.

В зоне ответственности группировки, которая находится в ДНР и Харьковской области, ВСУ потеряли свыше 185 солдат, две бронемашины «Хамви», восемь автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

На другом направлении «Южная» группировка войск улучшила тактическое положение. ВС РФ нанесли поражение семи бригадам ВСУ в районах Николайполья, Дружковки, Артема, Славянска, Краматорска, Николаевки, Рай-Александровки, Роскошного и Константиновки в ДНР.

На данном направлении ВСУ за сутки потеряли до 165 военнослужащих, три бронемашины, 25 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Тем временем группировка войск «Центр» заняли более выгодные рубежи. Вооруженные силы России нанесли поражение 11 вражеским бригадам у Ивановки, Гулево, Сергеевки, Красноярского, Шевченко, Белицкого, Грузского, Новопавловки и Кучеров Яра.

В зоне ответственности российской группировки противник потерял более 325 человек личного состава, четыре бронемашины, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Цезарь» и две станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что операторы беспилотников батальона спецназначения «Южной» группировки войск провели воздушную разведку на Константиновском направлении, обнаружили и уничтожили автомобильную технику и живую силу ВСУ.

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