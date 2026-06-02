ВС РФ освободили село Тихоновка на Краматорском направлении (архивное фото)

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают освобождать территорию ДНР от вооруженных формирований Украины. Бойцы группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли удары по противнику в районах Маяки, Пискуновки, Пришиба, Сидорово в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

В зоне ответственности группировки, которая находится в ДНР и Харьковской области, ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, 16 автомобилей и две артсистемы. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

На Краматорском направлении ВС РФ освободили село в ДНР.

- В результате активных и решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Тихоновка Донецкой Народной Республики, - отмечают в ведомстве.

За сутки ВС РФ на данном направлении нанесли удары по десяти бригадам ВСУ в районах Славянска, Краматорска, Николаевки, Рай-Александровки, Роскошного и Константиновки в Донецкой Народной Республике.

ВСУ на данном направлении потеряли до 120 солдат, две бронемашины, 13 автомобилей, пять артсистем и станцию радиоэлектронной борьбы.

Тем временем бойцы группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи. ВС РФ нанесли поражение 11 бригадам ВСУ в районах Кутузовки, Белицкого, Грузского, Анновки, Святогоровки, Кучеров Яра в Донецкой Народной Республике и Новопавловки в Днепропетровской области.

Противник на данном направлении потерял более 330 военнослужащих, две бронемашины, десять автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

ВС РФ наступают на Святогорск и перемалывают силы ВСУ у Рай-Александровки в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения в регионе