ВС РФ наступают на Святогорск и перемалывают силы ВСУ у Рай-Александровки в ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в прямом эфире федерального канала «Россия 24» рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения в регионе.

По его словам, на прошедшей неделе подразделения Вооруженных сил РФ продемонстрировали устойчивую динамику, расширяя зоны контроля на нескольких ключевых участках.

На Краснолиманском направлении российские войска ведут активное наступление в сторону Святогорска. В районе населенного пункта Дробышево противник предпринимает серьезные попытки контратаковать, однако российские подразделения удерживают позиции и держат ситуацию под контролем. Городские бои продолжаются в самом Красном Лимане, а также в окрестностях Дибровы и Ильичевки.

- На Славянском участке подразделения со стороны Кривой Луки продолжают движение к Пискуновке. Не прекращаются боестолкновения за стратегическую высоту в районе Рай-Александровки. Противник постоянно продолжает стягивать туда резервы. Наши подразделения перемалывают силы противника, - сказал Глава ДНР.

Он добавил, что освобождение этой высоты критически важно, так как оно откроет для российских войск оперативный простор для наступления одновременно на Славянск и Краматорск.

- На Константиновском направлении мы видим продолжение городских боев в самой Константиновке. Уже с трех направлений идет продвижение наших подразделений в направлении центра, - подчеркнул глава региона.

В городе бои продолжаются в районе железнодорожной станции, а также у населенных пунктов Молочарка и Новодмитровка. На Добропольско-Красноармейском направлении зафиксированы успехи в районе Белицкого и Кучерова Яра, а также улучшение позиций в сторону Доброполья и Сергеевки.

Отдельное внимание Денис Пушилин уделил защите мирного населения от ударов украинских дронов по гражданскому транспорту. В Республике будет усилена система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса». Сейчас увеличивают количество сводных мобильных огневых групп и внедряют новые форматы защиты федеральных и региональных трасс, чтобы минимизировать угрозу для мирного населения.

