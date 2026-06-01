ВС РФ улучшили тактическое положение в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации улучшили свои позиции. За сутки бойцы группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли удары по ВСУ в районах Сидорово и Святогорска в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

В зоне ответственности группировки, которая находится в ДНР и Харьковской области, ВСУ потеряли свыше 200 солдат, два бронетранспортера М113 и бронеавтомобиль «MaxxPro» производства США, 17 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и РСЗО «Град».

На другом направлении «Южная» группировка войск улучшила тактическое положение. ВС РФ нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в районах Николаевки, Краматорска, Юрковки, Рай-Александровки, Ореховатки, Константиновки и Малиновки в Донецкой Народной Республике.

На данном направлении ВСУ потеряли свыше 165 человек личного состава, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей, две артсистемы, РСЗО «Град», радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы.

Тем временем бойцы группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. ВС РФ нанесли удары по 12 бригадам ВСУ в районах Грузского, Торецкого, Кучеров Яра, Василевки, Белицкого, Сергеевки, Золотого Колодезя в Донецкой Народной Республики, Новопавловки и Ивановки в Днепропетровской области.

В зоне ответственности российской группировки противник потерял до 340 солдат, бронемашину, четыре автомобиля, две артиллерийские системы и станцию радиоэлектронной борьбы.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Купол Донбасса» за неделю предотвратил 77 террористических атак ВСУ в ДНР

В ДНР для противодействия украинскому террору ведется модернизация системы «Купол Донбасса» (подробнее)