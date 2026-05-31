«Купол Донбасса» за неделю предотвратил 77 террористических атак ВСУ в ДНР. Фото: ТГ/Пушилин

За прошедшую неделю над Донецкой Народной Республикой предотвратили 77 террористических атак со стороны вооруженных формирований Украины. Безопасность региона обеспечивала система «Купол Донбасса», находящегося под управлением регионального Управления ФСБ России, а также сводные мобильные огневые группы.

Как сообщил Глава ДНР Денис Пушилин, противник продолжает целенаправленно наносить удары по жизненно важным объектам: электростанциям, АЗС, железнодорожным узлам, водонапорным станциям, а также по машинам скорой помощи, пассажирскому транспорту и коммунальной технике.

Для эффективного противодействия нарастающим угрозам российские специалисты проводят непрерывную модернизацию защитного комплекса «Купол Донбасса» и увеличивают плотность мобильных групп перехвата. Высокий уровень готовности позволил предотвратить крупную диверсию в Макеевском городском округе. Там был нейтрализован тяжелый ударный беспилотник самолетного типа FP-2, несший осколочно-фугасную боеголовку массой 50 килограммов. Целью этого аппарата был местный железнодорожный узел.

- Вдоль трассы под Шахтерском украинские террористы выцеливали гражданские автомобили ударным дроном «Чайка» с осколочно-фугасным боезарядом, - сказал глава региона.

В Дебальцево под прицелом вновь оказалась железная дорога - здесь специалисты уничтожили беспилотники самолетного типа Hornet. А в небе над жилыми кварталами Енакиево были перехвачены тяжелый мультикоптер «Баба-яга» и скоростной дрон Darts, несшие осколочно-фугасные заряды общим весом около трех килограммов.

В Горловке сбиты ударный беспилотник Hornet, которым украинские боевики пытались поразить водонапорную станцию, ударный дрон «Батон», нацеленный на стоянку автомобилей коммунальных служб, а также перехвачены и подавлены FPV-дроны с самодельными взрывными устройствами.

После успешного подавления всех воздушных целей к работе оперативно приступили взрывотехники: опасные боеприпасы были безопасно обезврежены и уничтожены на полигонах, что позволило избежать жертв среди мирного населения и разрушений инфраструктуры.

