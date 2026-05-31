«Купол Донбасса» за сутки сбил 14 дронов ВСУ в ДНР. Фото: Штаб обороны ДНР

За 30 мая над Донецкой Народной Республикой силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 14 вражеских беспилотников.

- При обнаружении обломков и взрывоопасных предметов сообщите по телефонам экстренных служб, - сообщили в Штабе обороны ДНР.

Напомним, что за 29 мая над территорией ДНР системой «Купол Донбасса» было нейтрализовано и уничтожено силами противовоздушной обороны и сводных мобильных огневых групп 17 дронов противника.

Кроме того, за прошедшую неделю в ДНР сбили 63 беспилотных летательных аппарата ВСУ. На окраине Макеевки были подавлены два ударных дрона - «Чайка» и Hornet. Под Старобешево сводными МОГами сбили самолетный беспилотник Hornet. В Володарском округе украинские боевики пытались ударить по электроподстанции, а в Шахтерске пытались ударить по жилым домам с помощью дрона «Чайка».

