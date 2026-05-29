29 мая пять мирных жителей ДНР пострадали из-за ударов БПЛА ВСУ

29 мая в ДНР в результате атак украинских ударных беспилотников пострадали пять мирных жителей. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

В Никитовском районе Горловки тяжелые ранения получил мужчина 1984 года рождения. В Калининском районе Горловки ранения средней тяжести получила женщина 1953 года рождения. В Мангушском округе средней тяжести ранен мужчина 1974 года рождения. В Центрально-Городском районе Горловки пострадали мужчины 1953 и 1982 годов рождения.

Всем пострадавшим оказывают помощь. Пушилин пожелал им скорейшего выздоровления.

В ДНР из-за ударов вооруженных формирований Украины повреждены шесть домов, три объекта гражданской инфраструктуры, автобус, одна коммунальная машина, один грузовик и девять легковых автомобилей в трех районах Горловки, в Иловайске и Амвросиевском округе.

Ранее сообщалось, что в ДНР 28 мая в результате атак украинских ударных беспилотников погибли три мирных жителя и еще пятеро пострадали. В Углегорске дрон атаковал автомобиль ремонтной бригады. Погибли трое сотрудников ГУП «Вода Донбасса».

