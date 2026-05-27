11 мирных жителей пострадали в ДНР за сутки из-за атак ВСУ

В ДНР из-за киевской агрессии пострадали 11 мирных жителей. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

В Макеевке при тушении пожара, вызванного атакой дрона ВСУ, ранения средней степени тяжести получили восемь сотрудников МЧС России. Тяжелые ранения также получил мужчина 1978 года рождения.

В Зугрэсе при повторном ударе беспилотника пострадал еще один сотрудник МЧС. В Центрально-Городском районе Горловки в результате сброса взрывчатки с дрона ранен мужчина 1987 года рождения.

Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Глава ДНР пожелал им скорейшего выздоровления.

В результате обстрелов противника повреждены шесть жилых домов, 12 объектов гражданской инфраструктуры, спецтехника, грузовой и легковые автомобили в Калининском и Куйбышевском районах Донецка, Красногвардейском и Советском районах Макеевки, а также в Харцызске, Иловайске и Дебальцево.

