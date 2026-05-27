Девять сотрудников МЧС пострадали при атаках дронов ВСУ в ДНР (архивное фото) Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Донецкой Народной Республике в результате атак украинских беспилотников пострадали девять сотрудников МЧС России.

Как сообщили в МЧС России по ДНР, в полночь в Зугрэсе после сброса взрывчатки загорелся газовый резервуар. Когда пожарные прибыли на место, емкость уже была охвачена огнем. Спустя полчаса дрон снова атаковал заправку. Ранение получил командир отделения, которому оперативно оказали помощь, сейчас он лечится амбулаторно.

Утром в Макеевке при тушении пожара, который тоже устроил беспилотник вооруженных формирований Украины, пострадали еще восемь сотрудников МЧС. Их госпитализировали, врачи наблюдают за их состоянием.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике 25 мая в результате обстрелов ВСУ погибли семь человек, в том числе двое детей, а еще 15 человек, из них четыре ребенка, пострадали. В Калининском районе Горловки ударный дрон вооруженных формирований Украины атаковал автомобиль «Нива». Погибла целая семья: девочка 2012 года рождения, мальчик 2013 года, женщина 1986 года и мужчина 1982 года.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР 25 мая при ударах ВСУ погибли семь человек, в том числе двое детей

В ДНР из-за обстрелов ВСУ ранения получили 15 человек, из них четыре ребенка (подробнее)