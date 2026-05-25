В ДНР 25 мая при ударах ВСУ погибли семь человек, в том числе двое детей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Донецкой Народной Республике 25 мая в результате обстрелов ВСУ погибли семь человек, в том числе двое детей, а еще 15 человек, из них четыре ребенка, пострадали. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

В Калининском районе Горловки ударный дрон вооруженных формирований Украины атаковал автомобиль «Нива». Погибла целая семья: девочка 2012 года рождения, мальчик 2013 года, женщина 1986 года и мужчина 1982 года.

В Горняцком районе Макеевки от удара БПЛА погиб мужчина (личность устанавливается). В Дебальцево - мужчина 1996 года рождения. В Савельевке (Енакиево) - мужчина 1987 года рождения, там же ранена женщина 1957 года рождения.

Кроме того, при сбросе взрывчатки с дрона в Горловке тяжелые ранения получили парень 2011 года рождения, женщина (личность устанавливается) и женщина 1944 года рождения. Ранения средней степени тяжести получили сотрудники бригады скорой помощи, прибывшие на вызов: женщины 1967 и 1981 года рождения, мужчина 1967 года рождения. Также пострадал мужчина 1994 года рождения.

В Никитовском районе Горловки от атаки дрона пострадал мужчина 1964 года рождения. В Енакиево - мужчина 1984 года рождения. В Васильевке (Старобешевский округ) ранены мальчик 2019 года рождения и девушка 2009 года рождения. В Кировском районе Донецка - мужчина 1966 года рождения. В Селидово - мальчик 2011 года рождения. В Пантелеймоновке (Ясиноватский округ) - мужчина 1988 года рождения.

Раненым оказывают квалифицированную помощь. Пушилин пожелал им скорейшего выздоровления и выразил соболезнования семьям погибших.

В результате обстрелов ВСУ были повреждены четыре жилых дома, четыре объекта гражданской инфраструктуры, спецтехника, городской автобус и три легковых автомобиля в Донецке, Макеевке, Горловке, Енакиево, Дебальцево, Старобешевском и Новоазовском округах.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин рассказал об успехах военнослужащих ВС РФ в ДНР

Российские войска продвигаются на всех направлениях в ДНР (подробнее)