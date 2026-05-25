Денис Пушилин рассказал об успехах военнослужащих ВС РФ в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал в интервью «Вестям» об успехах Вооруженных сил России на линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике.

Российские войска продвигаются вдоль лесополос у Новоалександровки.

- На Добропольско-Красноармейском направлении идут бои за Васильевку, противник предпринимает безуспешные контратаки. Также со стороны Новоалександровки российские войска продвигаются вдоль лесополос, - рассказал Пушилин.

Кроме того, бойцы ВС России продолжают выбивать украинских боевиков из Рай-Александровки. По словам Главы ДНР, там сейчас развернулись ожесточенные бои.

- Стоит отметить, у нас Рай-Александровка уже достаточно давно находится на повестке, это абсолютно не случайно, потому что противник всеми силами пытается удерживать данный населенный пункт, исходя из того, что после освобождения данного населенного пункта открывается определенный простор и открываются новые возможности для наших подразделений, - рассказал Пушилин.

Он добавил, что для военнослужащих ВС РФ откроются восточные ворота захода в сам Славянск.

Также продолжается освобождение Константиновки. Основные бои сосредоточены в районе высотной застройки.

- Здесь мы фиксируем продолжающееся боестолкновение в районе ж/д вокзала, в районе промзоны, а также в центральной части. Сообщается об успехах в высотной части населенного пункта. То есть там, где находятся высотки, - рассказал Глава ДНР.

Вооруженные силы России продвигаются на всех направлениях в Донецкой Народной Республике.

