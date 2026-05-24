«Где бы ни находились, всегда помогали местным жителям»: Ветеран боевых действий из ДНР Тарас Тарасов рассказал о своей службе

Ветеран боевых действий из ДНР Тарас Тарасов. Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в ДНР

Социальные координаторы филиала фонда «Защитники Отечества» в ДНР продолжают оказывать помощь ветеранам боевых действий. Одним из таких подопечных является Тарас Тарасов из города Кировское. Об этом сообщили в пресс-службе филиала фонда.

До боевых действий Тарасов работал на шахте «Рассвет» по специальности горный мастер. В сентября 2016 года он принял решение вступить в ряды защитников Донбасса.

Принимал активное участие в боях за Авдеевскую промзону, Донецкий аэропорт, Новомихайловку, Ясиноватую и Пески. Неоднократно был контужен, но несмотря ни на что возвращался в строй.

- Всю армейскую жизнь я пробыл в звании рядового. Уже в 2019 году мне присвоили звание ефрейтора. За период службы было много хорошего и плохого, много друзей приобрел, - рассказывает Тарасов. - Где бы мы ни находились, мы всегда помогали местным жителям: где продуктами поделимся, а где и по хозяйству помогали. Дрова кололи, завалы разгребали. Семья меня поддерживала всегда своими звонками, но общаться из-за ряда причин приходилось очень редко.

Свое серьезное ранение ветер получил в апреле 2022 года при наступлении на укрепрайон ВСУ в Марьинском районе ДНР.

- Несмотря на свою военную травму, я продолжаю помогать боевому товарищу по хозяйству и увлекаюсь домашними цветами, - рассказал Тарасов.

На сопровождение в филиале фонда мужчину взяла социальный координатор Мария.

- Мы помогли ветерану получить удостоверение. Также помогли дополучить задолженность, связанную с пенсионными выплатами по инвалидности. Кроме этого, были собраны и поданы документы для прохождения ВВК для установления причинно-следственной связи инвалидности с полученным ранением. Положительное решение комиссии повлияло на принятие последующего решения, и герой ожидает получение выплаты, - рассказала социальный координатор.

Она описывает Тарасова, как очень отзывчивого человека. Он принимает активное участие в патриотических мероприятиях и встречах с молодежью.

