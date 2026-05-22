ДНР с рабочим визитом посетила делегация Госфонда «Защитники Отечества». Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в ДНР

Донецкую Народную Республику с рабочим визитом посетила делегация Государственного фонда «Защитники Отечества». Поезда выдалась насыщенной и продуктивной. Делегация первым делом обсудила с руководителем донецкого филиала фонда Мариной Соловаровой актуальные вопросы и результаты работы по оказанию содействия ветеранам-защитникам.

- Вы для нас образцово-показательный регион. Я имею в виду результаты работы межведомственной комиссии и филиала фонда. Это тот уровень, на который я всегда призываю все субъекты равняться, - сказал референт Управления Администрации Президента Российской Федерации по общественным проектам Владислав Бочков.

Затем команда госфонда встретилась с Главой ДНР Денисом Пушилиным. Стороны обсудили механизмы межведомственного взаимодействия и пути решения проблем ветеранов-защитников Родины и их семей.

- Развиваем межведомственное взаимодействие при решении вопросов ветеранов боевых действий и их семей, где роль основного звена выполняет муниципальный уровень. Местные администрации лучше всех знают конкретные проблемы людей и способны действовать без проволочек - от юридической помощи до ремонта, обеспечения лекарствами и социального обслуживания. Итогом такого подхода должна стать конкретная помощь в короткие сроки, - рассказал Пушилин.

Визит делегации затронул и Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр.

- Важной частью визита стало посещение ветерана Константина Котляревского, чей дом был оснащен умной техникой в рамках программы адаптации жилья, реализуемой фондом «Защитники Отечества». Встреча была наполнена искренними разговорами о том, как новые технологии изменили повседневную жизнь нашего защитника, - рассказали в пресс-службе филиала фонда в ДНР.

В завершении рабочей поездки прошла встреча с ветеранами боевых действий. На ней обсуждались вопросы, требующие законодательного урегулирования на федеральном и региональном уровнях. Все поднятые вопросы были зафиксированы командой фонда и взяты на контроль.

