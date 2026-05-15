Водные баталии на «Кубке Героев»: Ветераны боевых действий из ДНР достойно представили Республике на соревнованиях по плаванию в Пскове

Ветераны боевых действий из ДНР достойно представили Республике на соревнованиях по плаванию в Пскове. Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в ДНР

Ветераны боевых действий из ДНР представили Республику на «Кубке Героев» по плаванию в Пскове. Также участие в соревнованиях приняли ветераны из Севастополя, ЛНР, Республики Марий Эл, Краснодарского края, Владимирской, Ленинградской, Псковской, Рязанской, Самарской, Тульской и Ярославской областей. Об этом сообщили в пресс-службе филиала фонда «Защитники Отечества» в ДНР.

Соревнования проводились на призы заслуженного мастера спорта Андрея Арбузова и были посвящены 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

– Донецкую Народную Республику представляли ветераны-защитники Донбасса, адресаты республиканского филиала фонда: Алексей Амбросенок, Василий Первухин, Виталий Щуров, Александр Кузьмин – настоящие герои, – рассказали в пресс-службе.

Ветераны боевых действий вновь показали достойные результаты. Они продемонстрировали отличную физическую форму и силу волю.

– Не в первый раз участвуем в подобных соревнованиях, но каждый раз испытываем особенные чувства. Это возможность не только проявить себя в спорте, но и почтить память героев Великой Отечественной войны, встретиться с единомышленниками, обменяться опытом и поддержать друг друга, – рассказал Амбросенок.

Спортсмены показали мастерство в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем в четырех категориях: абсолютный зачет, лица с нарушением зрения, лица с частичным нарушением опорно-двигательного аппарата и лица с полным нарушением опорно-двигательного аппарата.

А еще ветераны боевых действий из ДНР приняли участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

