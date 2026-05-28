В ДНР погибли три человека, еще пять пострадали из-за атак ударными БПЛА ВСУ Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ДНР в результате атак украинских ударных беспилотников погибли три мирных жителя и еще пятеро пострадали. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

В Углегорске дрон атаковал автомобиль ремонтной бригады. Погибли трое сотрудников ГУП «Вода Донбасса». Четвертый работник - мужчина 1982 года рождения - получил крайне тяжелые ранения. Сейчас за его жизнь борются врачи в Горловке.

На трассе Харцызск - Иловайск ранения средней степени тяжести получил мужчина 1981 года рождения. В Никитовском районе Горловки пострадал мужчина 1991 года рождения. В Амвросиевке тяжелые ранения получил мужчина 1987 года рождения, ранения средней степени тяжести получил мужчина 1984 года рождения.

Всем пострадавшим оказывают помощь. Пушилин выразил соболезнования семьям погибших и пожелал раненым скорейшего выздоровления.

В результате атак ВСУ в ДНР повреждены три объекта гражданской инфраструктуры, четыре жилых дома, шесть единиц спецтехники и один легковой автомобиль.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11 мирных жителей пострадали в ДНР за сутки из-за атак ВСУ

В ДНР из-за обстрелов ВСУ повреждены шесть домов, 12 объектов инфраструктуры и автомобили (подробнее)