Операторы FPV-дронов ВС РФ уничтожили два пикапа и пехоту ВСУ в ДНР Фото: Минобороны РФ.

Операторы беспилотников батальона спецназначения «Южной» группировки войск провели воздушную разведку на Константиновском направлении, обнаружили и уничтожили автомобильную технику и живую силу ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Разведывательные коптеры заметили два вражеских пикапа. Их использовали для подвоза боеприпасов, снаряжения и ротации личного состава на передовой. Координаты целей передали расчетам ударных дронов. В результате точных попаданий машины уничтожили вместе с боевиками и военным имуществом в салонах.

Позже разведка вскрыла передвижение пехоты противника. Ударными FPV-дронами живую силу ликвидировали точечно.

Ранее Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения в регионе. На Краснолиманском направлении российские войска ведут активное наступление в сторону Святогорска.

