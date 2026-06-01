Российские войска освободили Тихоновку в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Как сообщили в Минобороны России, бойцы «Южной» группировки войск выбили противника из села Тихоновка.

- В результате активных и решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Тихоновка Донецкой Народной Республики, - отмечают в ведомстве.

Отметим, что данный населенный пункт находится на Краматорском направлении. Село расположено к северо-востоку от Краматорска, через него открывается прямой путь для дальнейшего наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию.

В Минобороны России добавили, что за сутки в зоне ответственности группировки ВС РФ нанесли удары по десяти бригадам ВСУ в районах Славянска, Краматорска, Николаевки, Рай-Александровки, Роскошного и Константиновки в Донецкой Народной Республике.

За сутки противник на данном направлении потерял до 120 солдат, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения в регионе. По его словам, на Краснолиманском направлении российские войска ведут активное наступление в сторону Святогорска. В районе населенного пункта Дробышево противник предпринимает серьезные попытки контратаковать, однако российские подразделения удерживают позиции и держат ситуацию под контролем.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВС РФ улучшили тактическое положение в ДНР

Российские войска за сутки уничтожили две РСЗО «Град», два бронетранспортера М113, бронеавтомобиль «MaxxPro» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ВСУ (подробнее)