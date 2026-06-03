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НовостиПолитика3 июня 2026 7:32

ВСУ рискуют попасть в окружение у Дробышева под Святогорском в ДНР

Продвижение ВС РФ вдоль Северского Донца грозит окружением украинской группировке
Владислав ГУЩИН
Продвижение ВС РФ вдоль Северского Донца грозит окружением украинской группировке (архивное фото)

Продвижение ВС РФ вдоль Северского Донца грозит окружением украинской группировке (архивное фото)

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Украинские подразделения рискуют попасть в окружение в районе Дробышева под Святогорском на фоне продвижения российской армии. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, наступление российских войск у Пришиба создает угрозу окружения украинской группировки южнее Дробышева. Российские военные продвигаются вдоль Северского Донца с юго-запада, а из самого Дробышева - с юго-востока.

- Вот такие полуохваты чаще всего превращаются в полноценные котлы для украинских боевиков, - сказал он.

Ранее сообщалось, что операторы беспилотников батальона спецназначения «Южной» группировки войск провели воздушную разведку на Константиновском направлении, обнаружили и уничтожили автомобильную технику и живую силу ВСУ.

Кроме того, ВС РФ уничтожили наземные робототехнические комплексы ВСУ в ДНР. Российские беспилотники нарушают снабжение украинских подразделений в Константиновке.

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