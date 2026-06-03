ВСУ рискуют попасть в окружение у Дробышева под Святогорском в ДНР

Продвижение ВС РФ вдоль Северского Донца грозит окружением украинской группировке (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Украинские подразделения рискуют попасть в окружение в районе Дробышева под Святогорском на фоне продвижения российской армии. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, наступление российских войск у Пришиба создает угрозу окружения украинской группировки южнее Дробышева. Российские военные продвигаются вдоль Северского Донца с юго-запада, а из самого Дробышева - с юго-востока.

- Вот такие полуохваты чаще всего превращаются в полноценные котлы для украинских боевиков, - сказал он.

Ранее сообщалось, что операторы беспилотников батальона спецназначения «Южной» группировки войск провели воздушную разведку на Константиновском направлении, обнаружили и уничтожили автомобильную технику и живую силу ВСУ.

Кроме того, ВС РФ уничтожили наземные робототехнические комплексы ВСУ в ДНР. Российские беспилотники нарушают снабжение украинских подразделений в Константиновке.

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