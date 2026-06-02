ВС РФ уничтожили наземные робототехнические комплексы ВСУ в ДНР Фото: Минобороны РФ.

Операторы БПЛА «Южной» группировки войск во время воздушной разведки обнаружили пять украинских наземных робототехнических комплексов. Они подвозили на передовые позиции боеприпасы, медикаменты и продовольствие. Разведчики уточнили маршруты движения целей и приняли решение уничтожить их с помощью FPV-дронов. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кадры объективного контроля подтвердили точные попадания и поражение НРТК. Системная работа беспилотных подразделений нарушает снабжение украинских сил, ослабляет их оборону и создает дополнительные проблемы гарнизону ВСУ в Константиновке.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили скопление живой силы украинских боевиков на Краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, операторы беспилотников батальона спецназначения «Южной» группировки войск провели воздушную разведку на Константиновском направлении, обнаружили и уничтожили автомобильную технику и живую силу ВСУ.

