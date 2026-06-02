ВС РФ уничтожили скопление живой силы ВСУ на Краснолиманском направлении в ДНР. Фото: Минобороны России

Вооруженные силы России уничтожили скопление живой силы украинских боевиков на Краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике. Как сообщили в Министерстве обороны России, расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Запад» находятся круглосуточно в полной боевой готовности.

- В этот раз один из расчетов РСЗО «Ураган» 73-й артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожил склад боеприпасов и скопление живой силы подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО, - рассказали в Минобороны РФ.

Там добавили, что уничтожение целей ВСУ создало благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений ВС РФ.

Ранее сообщалось, что за сутки группировка войск «Запад» улучшила положение по переднему краю, а также нанесла удары по вооруженным формированиям Украины в районах Маяки, Пискуновки, Пришиба и Сидорово в Донецкой Народной Республике.

