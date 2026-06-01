В ДНР группировка войск «Центр» заняла более выгодные рубежи (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки бойцы группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение 11 бригадам ВСУ в районах Кутузовки, Белицкого, Грузского, Анновки, Святогоровки, Кучеров Яра в Донецкой Народной Республике и Новопавловки в Днепропетровской области.

- Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 330 военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, два артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы, - отмечают в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что бойцы «Южной» группировки войск выбили противника из села Тихоновка. Данный населенный пункт находится на Краматорском направлении. Село расположено к северо-востоку от Краматорска, через него открывается прямой путь для дальнейшего наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию.

Кроме того, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения в регионе. По его словам, ВС РФ наступают на Святогорск и перемалывают силы ВСУ у Рай-Александровки в ДНР.

