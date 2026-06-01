За сутки группировка войск «Запад» улучшила положение по переднему краю, а также нанесла удары по вооруженным формированиям Украины в районах Маяки, Пискуновки, Пришиба и Сидорово в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

В зоне ответственности группировки, которая находится в ДНР и Харьковской области, ВСУ потеряли свыше 180 солдат, 16 автомобилей и две артсистемы. Также была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение 11 бригадам ВСУ в районах Кутузовки, Белицкого, Грузского, Анновки, Святогоровки, Кучеров Яра в Донецкой Народной Республике и Новопавловки в Днепропетровской области. ВСУ потеряли свыше 330 солдат.

Кроме того, бойцы «Южной» группировки войск выбили противника из села Тихоновка. Данный населенный пункт находится на Краматорском направлении.

