В ДНР создадут добровольческое подразделение для борьбы с дронами ВСУ. Фото: ТГ/Пушилин

В ДНР создадут добровольческое подразделение «БАРС-ДНР» для борьбы с атаками украинских беспилотников. Об этом ТАСС сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

По его словам, из-за сохраняющейся угрозы в регионе продолжают наращивать силы и средства противодействия БПЛА. Новое подразделение займется защитой критической инфраструктуры, социальных учреждений и безопасностью жителей. В его задачи войдут охрана важных объектов, взаимодействие с гражданскими и спецслужбами, а также непосредственно борьба с дронами.

- Создание «БАРС-ДНР» позволит усилить систему защиты важных объектов и сформировать дополнительный резерв подготовленных специалистов для противодействия беспилотной угрозе на территории Республики, - подчеркнул Пушилин.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что возможности системы радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» будут наращивать. Это нужно, чтобы успешнее противодействовать участившимся ударам ВСУ по гражданскому транспорту на федеральных и региональных трассах.

Кроме того, за прошедшую неделю над Донецкой Народной Республикой предотвратили 77 террористических атак со стороны вооруженных формирований Украины. Безопасность региона обеспечивала система «Купол Донбасса», находящегося под управлением регионального Управления ФСБ России, а также сводные мобильные огневые группы.

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