В ДНР нарастят возможности «Купола Донбасса» для борьбы с ударами ВСУ по трассам

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Россия 24» заявил, что возможности системы радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» будут наращивать. Это нужно, чтобы успешнее противодействовать участившимся ударам ВСУ по гражданскому транспорту на федеральных и региональных трассах.

- Для нас ситуация не новая, и здесь мы наращиваем свои возможности, основа защиты гражданского населения и объектов критической инфраструктуры лежит все-таки на системе РЭБ «Купол Донбасса», а также за счет сводных мобильных огневых групп, количество которых мы увеличиваем, мы выстраиваем в новых форматах вот такую защиту, - сказал Глава ДНР.

Пушилин уверен, что на следующих этапах ситуацию удастся переломить.

Ранее Глава ДНР сообщил, что украинские войска безуспешно пытаются контратаковать в районе Дробышева на Краснолиманском направлении. Но ситуация остается под контролем российских войск.

Кроме того, Вооруженные силы Российской Федерации продвигаются к центру Константиновки с трех направлений.

