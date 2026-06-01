Ситуация под Дробышевом остается под контролем ВС РФ (архивное фото)

Украинские войска безуспешно пытаются контратаковать в районе Дробышева на Краснолиманском направлении. Об этом в эфире «Россия 24» сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, на Красноармейском направлении российские войска наступают в сторону Святогорска. В районе Дробышева противник предпринимает серьезные попытки контратаковать, но ситуация остается под контролем российских войск.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации продвигаются к центру Константиновки с трех направлений.

Кроме того, российские войска уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ВСУ в ДНР. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение в регионе и нанесли удары по пяти бригадам вооруженных формирований Украины. Противник потерял свыше 165 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и РСЗО «Град».

