НовостиПолитика1 июня 2026 7:33

Пушилин сообщил, что ВСУ безуспешно контратакуют в районе Дробышева ДНР

Ситуация под Дробышевом остается под контролем ВС РФ
Владислав ГУЩИН
Ситуация под Дробышевом остается под контролем ВС РФ (архивное фото)

Ситуация под Дробышевом остается под контролем ВС РФ (архивное фото)

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Украинские войска безуспешно пытаются контратаковать в районе Дробышева на Краснолиманском направлении. Об этом в эфире «Россия 24» сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, на Красноармейском направлении российские войска наступают в сторону Святогорска. В районе Дробышева противник предпринимает серьезные попытки контратаковать, но ситуация остается под контролем российских войск.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации продвигаются к центру Константиновки с трех направлений.

Кроме того, российские войска уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ВСУ в ДНР. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение в регионе и нанесли удары по пяти бригадам вооруженных формирований Украины. Противник потерял свыше 165 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и РСЗО «Град».

