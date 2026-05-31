ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ВСУ в ДНР (архивное фото)

За сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Российские войска нанесли удары по пяти бригадам вооруженных формирований Украины в районах Николаевки, Краматорска, Юрковки, Рай-Александровки, Ореховатки, Константиновки и Малиновки в Донецкой Народной Республике.

- Противник потерял свыше 165 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей, два артиллерийских орудия, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы, - отмечают в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю над Донецкой Народной Республикой предотвратили 77 террористических атак со стороны вооруженных формирований Украины. Для эффективного противодействия нарастающим угрозам российские специалисты проводят непрерывную модернизацию защитного комплекса «Купол Донбасса» и увеличивают плотность мобильных групп перехвата.

