«Купол Донбасса» подавил дрон ВСУ, целивший в толпу на рынке Горловки. Фото: Штаб обороны ДНР

Украинский FPV-дрон пытался атаковать скопление людей на рынке в Горловке, но его подавила система «Купол Донбасса». Как сообщили в Штабе обороны ДНР, самодельное взрывное устройство было сделано на базе кумулятивного заряда ПГ-9С. Взрывотехники ФСБ уничтожили его.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки над Донецкой Народной Республикой силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 26 вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что возможности системы радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» будут наращивать. Это нужно, чтобы успешнее противодействовать участившимся ударам вооруженных формированной Украины по гражданскому транспорту на федеральных и региональных трассах.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Купол Донбасса» за неделю предотвратил 77 террористических атак ВСУ в ДНР

В ДНР для противодействия украинскому террору ведется модернизация системы «Купол Донбасса» (подробнее)