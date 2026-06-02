Над ДНР за сутки уничтожили 26 беспилотников ВСУ. Фото (архив): ТГ/Пушилин

За минувшие сутки над Донецкой Народной Республикой силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 26 вражеских беспилотников.

- При обнаружении обломков и взрывоопасных предметов сообщите по телефонам экстренных служб, - отмечают в Штабе обороны ДНР.

Ранее сообщалось, что за сутки над Донецкой Народной Республикой силы ПВО и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили десять вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что возможности системы радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» будут наращивать. Это нужно, чтобы успешнее противодействовать участившимся ударам ВСУ по гражданскому транспорту на федеральных и региональных трассах.

