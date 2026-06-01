Над ДНР за сутки уничтожили десять беспилотников ВСУ. Фото: ТГ/Пушилин

За минувшие сутки над Донецкой Народной Республикой силы ПВО и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили десять вражеских беспилотных летательных аппаратов.

- При обнаружении обломков и взрывоопасных предметов сообщите по телефонам экстренных служб, - сообщили в Штабе обороны ДНР.

Ранее сообщалось, что за неделю над Донецкой Народной Республикой предотвратили 77 террористических атак со стороны вооруженных формирований Украины. Безопасность региона обеспечивала система «Купол Донбасса», а также сводные мобильные огневые группы. Украинские боевики продолжают террор мирного населения региона. В прицеле боевиков электростанции, АЗС, железнодорожные узлы, фильтровальные и водонапорные станции. Для противодействия украинскому террору ведется модернизация системы, увеличивается количество мобильных огневых групп.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Купол Донбасса» за неделю предотвратил 77 террористических атак ВСУ в ДНР

В ДНР для противодействия украинскому террору ведется модернизация системы «Купол Донбасса» (подробнее)