ВС РФ улучшили тактическое положение в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации за сутки улучшили свои позиции в Донецкой Народной Республике. Бойцы группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. ВС РФ также нанесли удары по ВСУ в районах Лозового и Щурово в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

В зоне ответственности группировки, которая находится в ДНР и Харьковской области, ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, два американских бронетранспортера М113, девять автомобилей, три артсистемы и станцию радиоэлектронной борьбы.

На другом направлении «Южная» группировка войск улучшила тактическое положение. Российские войска нанесли поражение трем бригадам ВСУ у Николаевки, Малиновки, Новоселовки и Славянска в Донецкой Народной Республике.

В зоне ответственности группировки противник потерял до 165 военнослужащих, четыре бронемашины, 11 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Тем временем бойцы группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи. ВС РФ нанесли поражение пяти бригадам противника в районах Рубежного, Доброполья, Райского, Белозерского в Донецкой Народной Республике, Василевки и Чугуево в Днепропетровской области.

За сутки на данном направлении противник потерял более 370 человек личного состава, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия.

Ранее сообщалось, что российские военные успешно наступают на Добропольском направлении с северо-востока и оказывают давление на ВСУ в районе Кучеров Яра.

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