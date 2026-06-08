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Вооруженные силы Российской Федерации «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
- Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дмитровка, Малиновка, Пискуновка, Краматорск, Артема, Рай-Александровка, Дружковка и Константиновка Донецкой Народной Республики, - рассказали в Минобороны РФ.
В военном ведомстве добавили, что украинские боевики на этом направлении за последние сутки потеряли более 180 военнослужащих, а также 14 автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы.
Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил России продвигаются к окраинам Красного Лимана в Донецкой Народной Республике.
Кроме того, Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ сократили расстояние до Краматорска до 11 километров.
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