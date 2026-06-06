Спас попугая из-под обстрелов: Как любовь к животным помогла ветерану из ДНР не упасть духом после полученного ранения

Ветеран боевых действий Александр Ковалев. Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в ДНР

Социальные координаторы филиала фонда «Защитники Отечества» в Донецкой Народной Республике продолжают оказывать помощь ветеранам боевых действий. Одним из подопечных стал Александр Ковалев из Новоазовска.

Как рассказали в пресс-службе филиала фонда, мужчина после получения высшего образования и освоения специальности инженера-электромеханика, устроился работать на одно из промышленных предприятий Мариуполя. А в 2014 году был вынужден сменить место работы и устроился дворником в один из детских садов Новоазовска.

Военная служба у Александра началась в 2022 году. Уже в мае этого года на Изюмском направлении мужчина получил ранение. Ему оказали первую медицинскую помощь сослуживцы, а затем отправили в госпиталь.

- Во время лечения в стационаре НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко я приобрел много товарищей и друзей, с которыми до сих пор поддерживаю связь. Удавалось не падать духом, вспоминая историю спасения попугая. В Изюме, в разрушенном доме, мы нашли клетку с птицей. Любовь к животным не позволила оставить птицу в беде. Мы забрали попугая с собой, а затем отдали питомца в хорошие руки гражданским, - вспоминает Ковалев.

Он рассказал, что во время реабилитации с ним постоянно рядом находилась жена и сын.

Позднее Александр узнал от сослуживцев о фонде «Защитники Отечества» и обратился туда за решением тех или иных вопросов.

- Я обратился в новоазовское отделение филиала фонда «Защитники Отечества» в феврале 2024 года, чтобы оформить удостоверение ветерана боевых действий. Соцкоординатор помогла мне все сделать. После этого я оформил положенные меры социальной поддержки. Для подтверждения травмы, полученной в ходе боевых действий, мне помогли подать медицинские документы на ВВК в Луганск. В итоге было получено положительное заключение, и я получил выплаты в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, - рассказал ветеран боевых действий.

Он благодарит социального координатора за помощь.

Кстати, после реабилитации мужчина вернулся на прежнее место работы.

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