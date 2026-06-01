Три года на передовой добра и помощи: Как филиал фонда «Защитники Отечества» в ДНР помогает военнослужащим и их семьям

Филиал фонда «Защитники Отечества» в ДНР отметил трехлетие. Фото: «Защитники Отечества» в ДНР

Филиалу фонда «Защитники Отечества» в Донецкой Народной Республике исполняется три года. На протяжении этого времени социальные координаторы не покладая рук помогают военнослужащим и членам их семей. Фонд за три года организовал программы реабилитации, социальной адаптации и санаторно-курортного лечения.

Как рассказали «КП Донецк» в пресс-службе филиала фонда, особое внимание уделялось всесторонней помощи семьям, потерявшим своих близких, включая психологическую поддержку и юридическое сопровождение.

Праздничное мероприятие прошло в Доме молодежи «30/09». Перед всеми присутствующими выступила руководитель филиала фонда Марина Соловарова.

– Наш филиал в Донецкой Народной Республике – не только самый крупный, но и лидирующий по успешным показателям. И, безусловно, это работа нашей команды. В зале собрались представители нашего большого и слаженного коллектива социальных координаторов, и это лишь небольшая часть общего числа. Важно подчеркнуть, что миссия социального координатора носит непрерывный характер. В настоящее время в различных городах нашей Республики наши коллеги ежедневно выполнять свое поистине благородное служение. Миссия каждого из них – это не просто вклад в общее дело. Это поддержка тех, кто в ней особенно нуждается – это помощь, которая приходит вовремя, это слово, которое согревает, это действие, которое меняет жизнь к лучшему, – сказала Соловарова.

Как рассказал Глава ДНР Денис Пушилин, за три года из порядка 146 тысяч обращений успешно обработано около 90%. При содействии социальных координаторов более 19 тысяч человек оформили удостоверения ветерана боевых действий, свыше 2,5 тысячи жителей ДНР получили квалифицированную медицинскую помощь и прошли реабилитацию.

С приветственным словом также выступил Председатель Правительства ДНР Андрей Чертков. Он выразил признательность сотрудникам филиала фонда и вручил им заслуженные благодарности Главы Донецкой Народной Республики за активную работу в вопросах оказания поддержки и помощи ветеранам боевых действий и членам их семей.

Праздничное настроение всем собравшимся также подарили артисты ансамбля песни и танца «Околица» и представители Донецкого музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна.

