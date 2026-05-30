«Взрывы, крики, темнота»: Ветеран СВО из ДНР выжил после атаки дрона, получив тяжелое ранение

В феврале 2022 года Сергей встал на защиту Родины. Фото: t.me/fond_ZO_DPR

Социальные координаторы филиала фонда «Защитники Отечества» в ДНР продолжают оказывать всестороннюю помощь ветеранам боевых действий. Среди подопечных фонда - Сергей Добычин, чья жизнь кардинально изменилась после участия в специальной военной операции.

В феврале 2022 года Сергей, ранее работавший инженером на заводе «Авиатех», принял решение встать на защиту Родины. Не в силах оставаться в стороне, особенно когда у самого есть семья и дочь, он присоединился к рядам Вооруженных сил ДНР.

Боевой путь Сергея был непростым. С самого начала службы он был назначен командиром отделения, где под его руководством были восемь человек. Вместе осваивали выполнение боевых задач. А в январе 2024 года его перевели в водители.

- За время службы я обрел и потерял множество боевых товарищей. В нашей роте было 97 человек. На сегодняшний день в живых осталось всего шестеро, - с горечью вспоминает Сергей.

Он служил старшим водителем роты, и весь груз ответственности лег на его плечи, когда ему доверили управлять автомобилем, перевозившим ценную установку, необходимую для эвакуации раненых товарищей. Машина, как известно, - первая цель для беспилотников. Один из них преследовал автомобиль и настиг его. Удар пришелся точно в кабину водителя.

- Я плохо помню, как сумел выбраться из горящего автомобиля. Пришел в себя, когда меня уже выносили бойцы. Все было как в тумане: взрывы, крики товарищей, кромешная тьма, - делится Сергей своими тяжелыми воспоминаниями.

В госпитале боец провел шесть месяцев. После проведенного лечения зрение, к сожалению, восстановить не удалось, однако врачам удалось спасти ногу. Сергей верит и надеется, что медицина не стоит на месте, и в ближайшее время врачи смогут восстанавливать зрение даже после таких тяжелых травм, как у него.

В связи с тяжелыми последствиями полученного ранения боец был уволен из рядов Вооруженных сил. За проявленную отвагу во время активных боевых действий Сергей был награжден медалью «Участнику специальной военной операции» и медалью Жукова.

В филиал фонда «Защитники Отечества» мужчина обратился по совету своего боевого товарища, который уже получал помощь в этом фонде. Социальный координатор Альбина взяла героя под личное сопровождение.

- Уже оказано содействие в получении денежной доплаты за ранение в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 968. Филиал фонда также оказал помощь в организации реабилитации и подготовил пакет документов для адаптации жилья под нужды ветерана с инвалидностью, - рассказала социальный координатор.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР вручили удостоверения ветерана боевых действий 12 сотрудникам «Каскада»

Оформление удостоверений и предоставление социальных гарантий - шаг к восстановлению справедливости в отношении защитников ДНР (подробнее)