Пушилин заявил, что ВС РФ сократили расстояние до Краматорска до 11 километров (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Глава ДНР Денис Пушилин в интервью «Вестям» заявил, что Вооруженным силам России осталось до Краматорска 11 километров. Бойцы российской армии сократили расстояние до важного города в Донецкой Народной Республике.

- На славянском направлении, форсировав канал Северский Донецк-Донбасс и освободив Тихоновку, наши войска сократили расстояние до Краматорска и, по сути, уже до окраин города остается порядка 11 километров, - рассказал Пушилин.

Он добавил, что военнослужащие ВС РФ всю неделю продолжали оттеснять украинских боевиков.

Ранее сообщалось, что в районе Константиновки операторы беспилотных систем группировки войск «Юг» Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожили боевую бронированную машину ВСУ «Новатор».

Кроме того, сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили танк боевиков ВСУ «Leopard» производства ФРГ в Донецкой Народной Республике.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Боец сделал предложение раненой при обстреле автобуса в Енакиево девушке прямо в реанимации

Девушка Настя ехала в автобусе к своему любимому и попала под удар ВСУ в Енакиево 3 июня 2026 года (подробнее)