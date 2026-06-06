Российские войска уничтожили танк «Leopard» ВСУ в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили танк боевиков ВСУ «Leopard» производства ФРГ в Донецкой Народной Республике. Здесь же бойцы «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение.

- Нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка, Дружковка, Николайполье и Константиновка Донецкой Народной Республики, - рассказали в Министерстве обороны России.

За сутки на этом направлении украинские боевики потеряли более 175 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли поражение украинским боевикам в районе населенных пунктов Щурово и Лозовое в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, сообщалось, что российские войска продолжают наступление в Донецкой Народной Республике.

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