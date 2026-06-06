Российские войска продолжают наступление в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщили в Минобороны России, бойцы группировки войск «Запад» продолжают активные наступательные действия в ДНР и Харьковской области. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по семи бригадам ВСУ.

В зоне ответственности группировки противник потерял свыше 1325 солдат, 12 боевых бронированных машин, 97 автомобилей, РСЗО «Град», 20 орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.

- На прошедшей неделе подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Тихоновка Донецкой Народной Республики, - отмечают в ведомстве.

За неделю ВС РФ на данном направлении нанесли удары по 12 бригадам ВСУ в Донецкой Народной Республике. ВСУ потеряли более 935 человек личного состава, немецкий танк «Leopard», 23 бронемашины, 103 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Тем временем бойцы группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. За неделю ВС РФ нанесли удары по 17 бригадам ВСУ в ДНР и Днепропетровской области.

В зоне ответственности российской группировки ВСУ потеряли более 2360 солдат, 23 бронемашины, 37 автомобилей и 12 артсистем. Кроме того, были уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что антитеррористическое подразделение «Горыныч» донецкого Управления ФСБ продолжает охоту на украинских диверсантов и операторов беспилотников на окраинах Константиновки.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВС РФ улучшили тактическое положение в ДНР

Российские войска уничтожили две станции РЭБ и девять артсистем ВСУ (подробнее)