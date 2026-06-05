Боец ВС РФ в ДНР, минуя минные поля, захватил украинский тяжелый беспилотник. Фото: Минобороны России

Военнослужащий разведывательно-штурмовой бригады «Волки» Добровольческого корпуса «Южной» группировки войск захватил украинский тяжелый беспилотник «Вампир» в Донецкой Народной Республике.

- Операция была спланирована и проведена добровольцами на Краматорско-Дружковском направлении после неудачного вылета вражеского дрона на боевое задание. Тяжелый беспилотник, за которым внимательно следили российские бойцы, успел сбросить груз, однако во время возвращения на базу из-за разряженного аккумулятора совершил вынужденную посадку в «серой» зоне, - рассказали в Министерстве обороны России.

Боец ВС России захватил украинский дрон на Краматорско-Дружковском направлении

Боец ВС РФ в ДНР, минуя минные поля, захватил украинский тяжелый беспилотник

В военном ведомстве добавили, что боец ВС РФ обнаружил украинский дрон, а затем, минуя минные поля ВСУ, добрался до места и эвакуировал трофей.

- В результате беспилотник практически в идеальном состоянии оказался в распоряжении российских военных, - говорится в сообщении Минобороны России.

А еще там рассказали, что вес дрона «Вампир» вместе с аккумулятором достигает 50 килограммов без учета боекомплекта.

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