Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииРоссийский паспортВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииРоссийский паспортВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика7 июня 2026 6:58

Российские БПЛА уничтожили боевую машину ВСУ «Новатор» в ДНР

Украинский ББМ «Новатор» под Константиновкой сожгли бойцы группировки войск «Юг»
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Кадры объективного контроля подтверждают точные попадания. Скрин видео МО РФ (архив)

Кадры объективного контроля подтверждают точные попадания. Скрин видео МО РФ (архив)

В районе Константиновки операторы беспилотных систем группировки войск «Юг» Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожили боевую бронированную машину ВСУ «Новатор». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

ББМ «Новатор» противника российские бойцы засекли во время воздушной разведки. Военнослужащие шестой мотострелковой дивизии ВС РФ установили, что в ней украинские боевики пытаются покинуть район и выдвинуться в тыл.

По данным Минобороны РФ, координаты вражеской боевой бронированной машины сразу же были переданы операторам FPV-дронов, которые несколькими точными попаданиями уничтожили ее.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сотрудники СК России по ДНР доставили гумпомощь в два ПВР Харцызска

В гуманитарный груз, доставленный в Харцызск, вошли продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены и другие необходимые людям вещи (подробнее)