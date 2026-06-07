Кадры объективного контроля подтверждают точные попадания. Скрин видео МО РФ (архив)

В районе Константиновки операторы беспилотных систем группировки войск «Юг» Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожили боевую бронированную машину ВСУ «Новатор». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

ББМ «Новатор» противника российские бойцы засекли во время воздушной разведки. Военнослужащие шестой мотострелковой дивизии ВС РФ установили, что в ней украинские боевики пытаются покинуть район и выдвинуться в тыл.

По данным Минобороны РФ, координаты вражеской боевой бронированной машины сразу же были переданы операторам FPV-дронов, которые несколькими точными попаданиями уничтожили ее.

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