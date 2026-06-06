Боец сделал предложение раненой при обстреле автобуса в Енакиево девушке прямо в реанимации. Фото: ТГ/Приходько

В реанимации Горловской больницы № 2 произошло по-настоящему трогательное событие. Здесь проходит лечение девушка Настя, которая попала под удар ВСУ во время атаки на пассажирский автобус 3 июня в Енакиево. Она ехала к своему любимому. Ее парень военнослужащий. Когда он узнал, что с его девушкой такое произошло, то он тут же примчался к ней больницу, где сделал предложение руки и сердца. Об этом сообщил глава Горловки Иван Приходько.

Глава города поделился этой историей, чтобы показать: даже в самые темные времена находится место для любви и надежды

В ДНР боец сделал предложение своей девушке прямо в реанимации Источник: Официальный Telegram-канал главы Горловки Ивана Приходько

– Порой кажется, что в зоне боевых действий нет места счастью. Но, увы, это то место, где, зачастую, счастье и горе идут плечом к плечу. История Насти - одна из таких. В тот страшный день, третьего июня, она вместе с сыном ехала к своему любимому человеку, который сейчас защищает Родину. Но, увы, дрон в Енакиево оборвал все планы и надежды, – говорит Приходько.

В момент взрыва Настя совершила настоящий материнскиий подвиг. Она собственным телом прикрыла своего сына и тем самым спасла ему жизнь. Сама же получила тяжелейшие ранения.

– Более суток она была на грани жизни и смерти. Но хирурги Горловской второй больницы в который раз совершили чудо и вытянули девочку с того света. Сейчас уже ей значительно лучше, – добавил Приходько.

И вот, когда, казалось, что впереди только долгое и трудное восстановление, произошло настоящее чудо. Девушка не могла сдержать слез радости. Эти события - спасение сына и согласие стать женой - наверняка останутся в памяти Насти и ее будущего мужа на всю жизнь.

Иван Приходько поздравил пару с этим важным днем и пожелал им долгих и счастливых лет совместной жизни.

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