«Я дремал и проснулся от взрыва»: Пострадавший от удара ВСУ по автобусу в Енакиево рассказал, что пришлось пережить в момент атаки

Пострадавший от удара ВСУ по автобусу в Енакиево рассказал, что пришлось пережить в момент атаки. Фото: Корпункт ТК «Оплот ТВ» в Горловке

3 июня 2026 года ранним утром украинские боевики с применением БПЛА атаковали пассажирский автобус «Подольск – Симферополь» в Енакиево Донецкой Народной Республики. Пассажиры направлялись в Крым, а некоторые из них должны были выйти в Енакиево - там и произошла трагедия.

Один из пострадавших мирных жителей, Александр Михайлович, который находился в автобусе в момент атаки, рассказал, как всё произошло. Мужчина возвращался из отпуска из Москвы в Енакиево, где сейчас живёт и работает.

– Возвращался из отпуска из Москвы в Енакиево, где в настоящий момент проживаю и работаю. Где-то ближе к утру произошло происшествие. Я дремал, как и многие пассажиры, а потом проснулся от взрыва. Кто находился, особенно в задней части автобуса, были травмированы, – говорит мужчина.

По его словам, те пассажиры, которые пострадали меньше, помогали остальным, вызывали скорую помощь и сотрудников МЧС. Александр признаётся, что ему совсем немного не хватило доехать до своей остановки.

О состоянии пострадавших рассказал министр здравоохранения ДНР Константин Масников, который лично навестил всех раненых в больницах.

Глава Минздрава ДНР рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на автобус. Фото: Минздрав ДНР

– У ребенка состояние средней степени тяжести. У него осколочные ранения мягких тканей. Жизненно важные органы не повреждены. В сознании. Осколки все убраны. Угрозы жизни ребенка нет, – говорит Масников. – Пострадало десять человек, которые в настоящий момент находятся в медицинских организациях. Сейчас осмотрел всех пострадавших. Три человека находятся в реанимации. Шесть человек находятся в общих палатах. Ребенок также находится отдельно в общей палате.

Министр добавил, что по поручению Главы ДНР вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме. Среди раненых есть жители других регионов - им также помогают медики ДНР на месте. По словам Масникова, острой нужды переводить пациентов в другие города России нет. Также он выразил соболезнования родным и близким погибших.

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