Ранним утром 3 июня 2026 года ВСУ атаковали автобус в Енакиево ДНР. Фото: Штаб обороны ДНР

3 июня 2026 года ранним утром украинские боевики с применением БПЛА атаковали пассажирский автобус «Москва - Симферополь» в Енакиево Донецкой Народной Республики. В результате трагедии погибли семь человек, еще 11 ранены. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Эксперт Изборского клуба Новороссии Андрей Коновалов в беседе с «КП Донецк» объяснил, почему такая атака не стала неожиданностью и как давно киевский режим демонстрирует свою преступную сущность.

Эксперт Изборского клуба Новороссии Андрей Коновалов. Фото: Личный архив

– Понимаете, что из себя представляет киевский режим, мы поняли уже давно. И в отношении того режима, который установился в Киеве, у нас не было никаких иллюзий. Мы также прекрасно понимаем, что в Украине живут разные люди, но победило зло. И это зло наносило вред не только Донбассу, но и своим гражданам, которые, как и мы, не восприняли то, что происходило в Киеве в 2014 году, – рассказал Коновалов.

По его словам, правда рано или поздно обязательно вскрывается. Уже сейчас, в ходе освобождения городов и населенных пунктов, обнаруживаются тела ни в чем не повинных граждан. Эксперт подчеркнул, что трагедия в Енакиево - не единичный случай, а звено в длинной цепи преступлений.

- То, что произошло ранним утром в Енакиево, не было своего рода неожиданностью. Во-первых, от этих людей можно ожидать все что угодно. Во-вторых, это уже не первый случай. Сейчас ВСУ наносят удары с беспилотников, а раньше обстреливали с использованием ствольной артиллерии. Били по перекресткам, по трассам, не задумываясь, какие машины там едут. А сколько погибло медработников, а сколько погибло спасателей МЧС, которые приезжали тушить пожары. Мы не имеем дело ни с чем-то человеческим, а это воплощение зла, – говорит эксперт Изборского клуба Новороссии.

Эксперт Изборского клуба Новороссии Андрей Коновалов. Фото: Личный архив

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ - террористический акт. На месте трагедии работают представители ведомства, которым предстоит зафиксировать преступления украинских боевиков против мирных жителей. Коновалов считает, что такая оперативная реакция - важный шаг на пути к справедливости.

- То, что Следственный комитет оперативно реагирует на такого рода преступления – это, конечно, прекрасно. И, безусловно, все такие случаи необходимо будет расследовать, потому что все, кто совершает такие преступления, должны быть наказаны в соответствии с уголовным кодексом Российской Федерации и в соответствии с международным правом, которое тоже еще никто не отменял, – говорит Коновалов.

По мнению эксперта, атаки на гражданских выгодны не только Киеву, но и его западным кураторам, которые подталкивают Украину к эскалации ради сохранения собственного влияния.

- Вот те, кто курирует Киев, вот им и нужна эскалация, потому что любые попытки примирения негативно отразятся на их политическом будущем. Это касается и тех денег, которые как бы шли в Украину, но большая часть, по всей вероятности, оседала в странах Европы. И у них, естественно, есть фамилия, имя и отчество. В конечном счете это может привести кое-кого не только к потере политического статуса, но и к уголовному преследованию. Сегодня Украина – это точка, которая позволяет западной элите продлевать свое существование, – говорит Коновалов.

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