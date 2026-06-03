ЧТО ИЗВЕСТНО ОБ АТАКЕ
ВСУ продолжают терроризировать мирное население Донбасса, обстреливая гражданские объекты и населения. Ранним утром БПЛА ВСУ атаковал автобус «Москва – Симферополь» в Енакиево.
КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ И ПОСТРАДАВШИХ
- В Енакиево совершена атака ударным БПЛА по рейсовому автобусу «Москва – Симферополь», по предварительной информации, погибли 7 гражданских лиц. Еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести, всем оказывается необходимая помощь, - сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.
Руководитель региона назвал атаку очередным актом беспрецедентной нечеловеческой агрессии, который совершили украинские фашисты. Также Пушилин выразил искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
СК ВОЗБУДИЛ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила о возбуждении уголовное дела о теракте в связи с атакой ВСУ на пассажирский автобус в ДНР.
- По факту удара ВСУ по рейсовому автобусу в Енакиево ДНР Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ (террористический акт). Следственный комитет России устанавливает детали совершенного преступления и конкретных лиц, причастных к произошедшему, - говорится в сообщении.
СОСТОЯНИЕ ПОСТРАДАВШИХ
В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал, что 10 человек, в том числе ребенок, госпитализированы в медучреждения в состоянии средней степени тяжести. Все они получают необходимое лечение.
Также Кузнецов добавил, что по ребенку готовятся к проведению телемедицинских консультаций с привлечением специалистов федеральных медицинских центров.
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