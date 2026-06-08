Бойцы ВС РФ продвигаются к окраинам Красного Лимана в ДНР

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Военнослужащие Вооруженных сил России продвигаются к окраинам Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Как сообщил Глава ДНР Денис Пушилин в интервью «Вестям», на этом направлении продолжаются бои в лесных массивах в окрестностях Святогорска.
- Есть продвижение наших подразделений в микрорайонах Красного Лимана Коммунальный и Центральный. Противник предпринимает попытки контратак для оттеснения наших войск с восточных окраин города, однако наши подразделения также держат ситуацию под контролем, - рассказал Пушилин.
К северным окраинам Красного Лимана бойцы ВС РФ продвигаются со стороны Ставков.
Ранее сообщалось, что Вооруженным силам России осталось до Краматорска 11 километров. Бойцы российской армии сократили расстояние до важного города в Донецкой Народной Республике.
Кроме того, сообщалось, что у бойцов «Южной» группировки войск в ДНР тактическое превосходство.
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