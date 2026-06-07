ВС России владеют инициативной на всей линии боестолкновения. Фото: Минобороны РФ

ПРОДВИНУЛИСЬ ВПЕРЕД

Подразделения группировки войск «Центр», улучшив положение по переднему краю в Донецкой Народной Республике, нанесли поражение вооруженным формированиям Украины (ВФУ) в районах Райского, Водянского, Светлого, Шевченко, Кучерова Яра, Красноярского, Доброполья, Золотого Колодезя, Сергеевки, Грузского и Новоалександровки. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По данным оборонного ведомства, потери противника на этом направлении за сутки – свыше 310 военных, бронеавто «Казак», четырнадцать машин и две 122-миллиметровые САУ «Гвоздика».

ТАКТИЧЕСКОЕ ПРЕВОСХОДСТВО

Подразделения «Южной» группировки войск в регионе улучшили тактическое положение. Бойцы нанесли поражение украинским боевикам в окрестностях Малиновки, Краматорска, Николаевки, Рай-Александровки, Дружковки, Константиновки и Новоселовки.

Потери ВФУ на этом направлении за сутки – более 120 военных, два танка, четыре ББМ, семнадцать машин и три артиллерийских орудия.

ВЫГОДНЫЕ РУБЕЖИ

Подразделения ВС России «Запад», заняв более выгодные рубежи, нанесли поражение украинским боевикам в районах Щурово, Рубцы, Пришиб, Яцковка и Лозовое ДНР а также Стецковки, Моначиновки, Самборовки, Гусинки Харьковской обл.

По данным Минобороны РФ, потери противника на этом направлении за сутки - свыше 190 военных, четыре боевых бронированных машины, 27 автомобилей, два артиллерийских орудия, включая 155-миллиметровую гаубицу М777 (США), две станции РЭБ и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

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